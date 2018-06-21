"Такие "подарки": в сети показали доказательства обстрелов боевиками (фото)

Террористы обстреливают освобожденные украинские поселки на Донбассе

В сети показали последствия обстрелов боевиками позиций украинских военных и освобожденных от террористов поселков. Об этом передает сообщество "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Так, в сообществе рассказали, что боевики недавно обстреляли поселок Южное вблизи оккупированной Горловки, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Вот такие "подарки" террористы отправляют в освобожденный поселок Южное, вблизи оккупированной Горловки. На фото – тяжелый осколок снаряда ствольной артиллерии, запрещенного так называемыми "Минскими договоренностями", - сказано в сообщении.

Фото facebook.com/backandalive

Сообщается, что оккупанты днем и ночью прицельно бьют по домам мирного населения и по позициям бойцов ООС. Недавно во время обстрела пострадала местная жительница, немного ранее на растяжке террористов подорвался дедушка: когда его вывозили – наемники обстреляли карету скорой помощи.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей возмутились действиями террористов.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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