Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Такі "подарунки": в мережі показали докази обстрілів бойовиками (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 18:29
Фото: facebook.com ato.news
Фото: facebook.com ato.news

Терористи обстрілюють звільнені українські селища на Донбасі

В мережі показали наслідки обстрілів бойовиками позицій українських військових і звільнених від терористів селищ. Про це передає спільнота "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Так, у спільноті розповіли, що бойовики недавно обстріляли селище Південне поблизу окупованої Горлівки, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

"Ось такі "подарунки" терористи відправляють у звільнене селище Південне, що поблизу окупованої Горлівки. На фото – важкезний уламок снаряду ствольної артилерії, забороненої так званими Мінськими домовленостями", - сказано в повідомленні.

Фото facebook.com/backandalive

Повідомляється, що окупанти вдень і вночі прицільно б’ють по хатам мирного населення й по позиціям бійців ООС. Нещодавно під час обстрілу постраждала місцева жителька, трохи раніше на розтяжці терористів підірвався дідусь: коли його вивозили – найманці обстріляли карету швидкої допомоги.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж обурилися діями терористів.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше у мережі розповіли про долю тварин в зоні Операції об'єднаних сил. Захисник України поділився спогадами про смерть тварини. На Донбасі горіла живцем прив'язана до будки собака.

Загиблі герої травня 2018-ого

У Мелітополі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем (фото) У Львівській області помер ветеран АТО
Теги: боевики, обстрел, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся