"Такі "подарунки": в мережі показали докази обстрілів бойовиками (фото)

Терористи обстрілюють звільнені українські селища на Донбасі

В мережі показали наслідки обстрілів бойовиками позицій українських військових і звільнених від терористів селищ. Про це передає спільнота "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Так, у спільноті розповіли, що бойовики недавно обстріляли селище Південне поблизу окупованої Горлівки, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

"Ось такі "подарунки" терористи відправляють у звільнене селище Південне, що поблизу окупованої Горлівки. На фото – важкезний уламок снаряду ствольної артилерії, забороненої так званими Мінськими домовленостями", - сказано в повідомленні.

Фото facebook.com/backandalive

Повідомляється, що окупанти вдень і вночі прицільно б’ють по хатам мирного населення й по позиціям бійців ООС. Нещодавно під час обстрілу постраждала місцева жителька, трохи раніше на розтяжці терористів підірвався дідусь: коли його вивозили – найманці обстріляли карету швидкої допомоги.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж обурилися діями терористів.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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