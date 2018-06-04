Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Таких водителей нужно на кол сажать": в Мелитополе маршрутчики носятся на "красный" (видео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 12:32
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В сети показали "культуру вождения по-мелитопольски"

В Мелитополе водитель маршрутного такси проехал на красный свет светофора, чуть не сбив людей, которые переходили дорогу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте melitopolgram.

"Культура вождения по-мелитопольски. Часто такое замечаете?" - говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, водитель маршрутки, отъехав от остановки, разогнался и лихо промчался на красный свет. К счастью, при этом никто не пострадал.

Видео с instagram.com/melitopolgram

Пользователи сети отмечают, что такие водители не должны ездить по городу, так как они не понимают, что несут ответственность за жизнь людей не только в салоне, но и на пешеходных переходах.

"Таких водителей нужно на кол сажать!" - написала Надежда Трегуб.

Скриншот комментариев (instagram.com/melitopolgram)

"Много где был, но такого вождения, как Мелитополе, я нигде не видел! Да, не все такие, но, к сожалению, большинство!" - отметил еще один юзер.

Скриншот комментариев (instagram.com/melitopolgram)

"Даже не удивлена. Это у нас регулярно... Таксисты тоже такое творят, что если б была мужиком - по морде б била", - высказалась Алина Лаврентьева.

Видео: РБК-Украина

Ранее в киевской маршрутке заметили сепаратиста.

26-летний американец сделал татуировку "адской" украинской маршрутки В Харькове наглый маршрутчик поразил людей своим хамством
Теги: маршрутка
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top