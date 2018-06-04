"Таких водителей нужно на кол сажать": в Мелитополе маршрутчики носятся на "красный" (видео)

В сети показали "культуру вождения по-мелитопольски"

В Мелитополе водитель маршрутного такси проехал на красный свет светофора, чуть не сбив людей, которые переходили дорогу. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте melitopolgram.

"Культура вождения по-мелитопольски. Часто такое замечаете?" - говорится в подписи к видео.

Как видно на видео, водитель маршрутки, отъехав от остановки, разогнался и лихо промчался на красный свет. К счастью, при этом никто не пострадал.

Видео с instagram.com/melitopolgram

Пользователи сети отмечают, что такие водители не должны ездить по городу, так как они не понимают, что несут ответственность за жизнь людей не только в салоне, но и на пешеходных переходах.

"Таких водителей нужно на кол сажать!" - написала Надежда Трегуб.

Скриншот комментариев (instagram.com/melitopolgram)

"Много где был, но такого вождения, как Мелитополе, я нигде не видел! Да, не все такие, но, к сожалению, большинство!" - отметил еще один юзер.

Скриншот комментариев (instagram.com/melitopolgram)

"Даже не удивлена. Это у нас регулярно... Таксисты тоже такое творят, что если б была мужиком - по морде б била", - высказалась Алина Лаврентьева.

Видео: РБК-Украина

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