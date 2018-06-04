"Таких водіїв треба на палю садити": у Мелітополі маршрутники носяться на "червоний" (відео)

У мережі показали "культуру водіння по-мелітопольски"

У Мелітополі водій маршрутного таксі проїхав на червоне світло світлофора, мало не збивши людей, які переходили дорогу. Відповідне відео опубліковано в Instagram-акаунті melitopolgram.

"Культура водіння по-мелітопольски. Часто таке помічаєте?" - йдеться у підписі до відео.

Як видно на відео, водій маршрутки, від'їхавши від зупинки, розігнався і хвацько промчав на червоне світло. На щастя, при цьому ніхто не постраждав.

Відео з instagram.com/melitopolgram

Користувачі мережі відзначають, що такі водії не повинні їздити по місту, так як вони не розуміють, що несуть відповідальність за життя людей не тільки в салоні, але і на пішохідних переходах.

"Таких водіїв треба на палю садити!" - написала Надія Трегуб.

Скріншот коментарів (instagram.com/melitopolgram)

"Багато де був, але такого водіння, як Мелітополі, я ніде не бачив! Так, не всі такі, але, на жаль, більшість!" - зазначив ще один юзер.

Скріншот коментарів (instagram.com/melitopolgram)

"Навіть не здивована. Це у нас регулярно... Таксисти теж таке творять, що якщо б була мужиком - по морді б била", - висловилася Аліна Лаврентьєва.

Відео: РБК-Україна

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