Такого не было 57 лет: в Лос-Анджелесе выпал снег (фото, видео)

Внезапный снег сильно удивил жителей Лос-Анджелеса
Снег для Лос-Анжелеса очень редкое явление, поскольку последний раз жители "города ангелов" видели его в далеком 1962 году. Это сильно поразило местных жителей, которые начали снимать и выкладывать свои видео в интернет. Об этом сообщает Mashable.
В Южной Калифорнии, которая известна своим солнечным светом на протяжении всего года, умеренными температурами, пустынными горами и великолепными пляжами, выпал снег днем 21 февраля.
Хотя в горах, окружающих Лос-Анджелес, часто бывают снега, в самом городе снег выпадает крайне редко. Согласно архиву публичной библиотеки Лос-Анджелеса, в долине возле Лос-Анджелеса, где проживает большая часть населения, снега не было с января 1962 года.
Пользователи сети поголовно начали публиковать фото и видео, на которых запечатлен снег.
Фото: instagram.com/autumnsky10
Snow in Los Angeles! The end is nigh! #lasnow #snow #miracle
Допис, поширений Eric J Hurley (@ericreator)
Видео: instagram.com/ericreator
Видео: instagram.com/rodrigo_iglesias_malibu
Видео: instagram.com/autumnsky10
Стоит отметить, что видео также опубликовал и американский актер Джерри О'Коннелл.
Напомним, что в украинских Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
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