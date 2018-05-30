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"Там гадюки четыре года уже греются": в сети показали разницу между Киевом и оккупированным Донецком

STYLERLIFE        30.05.2018 - 10:12
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети бурно отреагировали на сравнение финала Лиги чемпионов и стадиона в Донецке

В сети сравнили фото Киева во время проведения финала Лиги чемпинов и снимок заброшенной Донбасс-Арены в оккупированном боевиками Донецке. Об этом пишет сообщество "Фосфорная Горловка" на странице в Twitter.

"Пока Киев смотрит финал Лиги чемпионов, Донецк смотрит заброшенную и заросшую бурьяном Донбасс-арену", - отметила авторы поста.

Скриншот поста (twitter.com/natohawks)

На одном фото изображена Контрактовая площадь в Киеве, где расположена одна из фан-зон для просмотра матча.

Фото: twitt/natohawkser.com

Площадь переполнена людьми, в то время как стадион в Донецке пустует и порос бурьяном.

Фото: twitt/natohawkser.com

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это сравнение.

"Там гадюки четыре года уже греются", "Экология налаживается, скоро гадюки там будут греться на асфальте", "Конопля растет на Донбас-Арене", "Зато без "биндер" и нахлебники из ЕС кусают локти", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (twitter.com/natohawks)

Ранее сообщалось, что в Киеве 29 мая произошел вопиющий инцидент в маршрутке. В транспорте ехал мужчина, разговаривавший по телефону. Он специально провоцировал пассажиров, но никто не реагировал. В своих репликах он употреблял нецензурные слова, а также призвал "бить хо*лов".

Коротко о главном за 29 мая

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Теги: оккупированные, Донецк
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