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"Там гадюки чотири роки вже гріються": в мережі показали різницю між Києвом і окупованим Донецькому

STYLERLIFE        30.05.2018 - 10:12
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на порівняння фіналу Ліги чемпіонів і стадіону в Донецьку

У мережі порівняли фото Києва під час проведення фіналу Ліги чемпінов і знімок покинутій Донбас-Арени в окупованому бойовиками Донецьку. Про це пише спільнота "Фосфорна Горлівка" на сторінці Twitter.

"Поки Київ дивиться фінал Ліги чемпіонів, Донецьк дивиться занедбану і зарослу бур'яном Донбас-арену", - зазначила автори поста.

Скріншот поста (twitter.com/natohawks)

На одному фото зображена Контрактова площа у Києві, де розташована одна з фан-зон для перегляду матчу.

Фото: twitt/natohawkser.com

Площа переповнена людьми, в той час як стадіон в Донецьку пустує і поріс бур'яном.

Фото: twitt/natohawkser.com

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це порівняння.

"Там гадюки чотири роки вже гріються", "Екологія налагоджується, скоро гадюки там будуть грітися на асфальті", "Коноплі зростає на Донбас-Арені", "Зате без "біндер" і нахлібники з ЄС кусають лікті", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (twitter.com/natohawks)

Раніше повідомлялося, що в Києві 29 травня стався кричущий інцидент в маршрутці. У транспорті їхав чоловік, що розмовляв по телефону. Він спеціально провокував пасажирів, але ніхто не реагував. У своїх відповідях він вживав нецензурні слова, а також закликав "бити хо*лов".

Коротко про головне за 29 травня

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Теги: оккупированные, Донецк
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