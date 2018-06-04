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Тепловой удар: простые советы, как не подорвать свое здоровье

STYLERLIFE        04.06.2018 - 19:58
Фото: жара (pxcheer.com)
Фото: жара (pxcheer.com)

Соответствующие процессы в организме запускаются при большой температуре

Семейный врач высшей категории Елена Решетник рассказала, как уберечь свое здоровье во время высокой температуры. Об этом сообщает "Экспресс-онлайн".

"Когда температура внешней среды поднимается выше обычной, в организме нарушаются процессы терморегуляции и развивается состояние, более известное под названием тепловой удар. Оно может возникнуть из-за длительного пребывания на солнце, особенно без головного убора. Или же в помещении, транспорте и так далее", - сказала она.

Более того, по словам Решетник, в особенно жаркие дни лучше вообще не выходить на улицу без бутылки воды.

"Это должно стать привычкой – в жаркие дни не выходите из дому без бутылки с водой. Также рекомендуется отказаться от алкоголя и тяжелой еды. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам и легким блюдам. Основной прием пищи лучше перенести на вечерние часы, когда жара спадает", - подчеркнула она.

Также врач уточнила, что в такие дни рекомендуется усиленное потребление питьевой воды, молочной сыворотки и травянистых чаев.

Кстати, как быстро заснуть жаркой ночью и с утра чувствовать бодрость, что нужно делать перед сном, в чем спать, и как охладить комнату летом - расскажет Styler.

Бессонница летом многим не дает покоя. Душный и жаркий воздух мешает заснуть, из-за чего утром глаза слипаются, а вместо бодрости ощущается тяжесть во всем теле. Чтобы вернуть здоровый сон и сделать ночной отдых максимально комфортным, необходимо следовать довольно простым рекомендациям.

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Теги: здоровье, жара, врачи
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