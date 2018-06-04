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Тепловий удар: прості поради, як не підірвати своє здоров'я

STYLERLIFE        04.06.2018 - 19:58
Фото: спека (pxcheer.com)
Фото: спека (pxcheer.com)

Відповідні процеси в організмі запускаються при великій температурі

Сімейний лікар вищої категорії Олена Решетник розповіла, як вберегти своє здоров'я під час високої температури. Про це повідомляє "Експрес-онлайн".

"Коли температура зовнішнього середовища піднімається вище звичайної, в організмі порушуються процеси терморегуляції і розвивається стан, більш відомий під назвою тепловий удар. Він може виникнути через тривале перебування на сонці, особливо без головного убору. Або ж у приміщенні, транспорті і так далі", - сказала вона.

Більш того, за словами Решетник, в особливо спекотні дні краще взагалі не виходити на вулицю без пляшки води.

"Це повинно стати звичкою – у спекотні дні не виходьте з дому без пляшки з водою. Також рекомендується відмовитися від алкоголю і важкої їжі. Віддавайте перевагу овочам, фруктам і легких страв. Основний прийом їжі краще перенести на вечірні години, коли спека спадає", - підкреслила вона.

Також лікар уточнила, що в такі дні рекомендується посилене споживання питної води, молочної сироватки та трав'яних чаїв.

До речі, як швидко заснути в спекотну ніч й зранку відчувати бадьорість, що треба робити перед сном, в чому спати, і як охолодити кімнату влітку - розповість Styler.

Безсоння влітку багатьом не дає спокою. Задушливе та жарке повітря заважає заснути, через що вранці очі злипаються, а замість бадьорості відчувається важкість у всьому тілі. Щоб повернути здоровий сон і зробити нічний відпочинок максимально комфортним, необхідно дотримуватися досить простих рекомендацій.

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Теги: здоров'я, жара, врачи
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