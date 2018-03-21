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В Тернополе отец пытался похитить ребенка прямо из школы (видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 22:11
Скриншот: Отец похитил ребенка (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)
Скриншот: Отец похитил ребенка (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)

Мать ребенка жалуется, что бывший муж не может оставить дочку в покое

В Тернополе на перерыве отец пытался со школы похитить собственного ребенка. Об этом рассказала мама девочки, передает местное издание 0352.ua.

По ее словам, со своей бывшим мужем у нее сложные и напряженные отношения.

"Это преступление совершил ее биологический отец, который 3 года издевается над нами, преследует, нападает и запугивает. Он держал ребенка 2 месяца и не давал возможности нам видеться, писал грязные заявления в СБУ на меня и мою семью, в моем магазине разрушали освещение, подсылались странные девушки с сертификатами и даже пытались в один вечер влезть в помещение, на нас под домом ждали часто группа ребят, нападали на меня неоднократно и поливали из газового баллончика (моего же, который для защиты), меня душили на глазах у моего ребенка, мы не могли ходить в школу почти 6 месяцев, а когда приходили то нас завозили домой полицейские, потом меня судили за халатное исполнение родительских обязанностей, директора школы, которая нам помогла учиться дома оштрафовали на месячную зарплату", - эмоционально рассказывает женщина

Пострадавшая мать жалуется, что система которая действует на стороне нездорового ума, покрывает преступления, где доказать факт насилия практически невозможно, но преступнику ничего не стоит доказать свою правоту и непричастность.

Видео: Ребенка украли из школы (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)

Напомним, что в Ивано-Франковске отец заставлял попрошайничать свою дочь.

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Теги: ребенок, похищение
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