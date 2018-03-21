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У Тернополі батько намагався викрасти дитину прямо зі школи (відео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 22:11
Скріншот: Батько викрав дитину (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)
Скріншот: Батько викрав дитину (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)

Мати дитини скаржиться, що колишній чоловік не може залишити у спокої доньку

У Тернополі на перерві батько намагався зі школи викрасти власну дитину. Про це розповіла мама дитини, передає місцеве видання 0352.ua.

За її словами, зі своїй колишнім чоловіком у неї складні і напружені стосунки.

"Цей злочин вчинив її біологічний батько, котрий 3 роки знущається над нами, переслідує, нападає і залякує. Він тримав дитину 2 місяці і не давав можливості нам бачитись, писав брудні заяви в СБУ на мене і мою сім'ю, в моєму магазині руйнували освітлення, підсилалися дивні дівчата з сертифікатами і навіть намагалися в один вечір влізти в приміщення, на нас під будинком чекали часто група хлопців, нападали на мене неодноразово і поливали з газового балончика (мого ж, котрий для захисту), мене душили на очах у моєї дитини, ми не могли ходити до школи майже 6 місяців, а коли приходили то нас завозили додому поліцейські, потім мене судили за недбале виконання батьківських обов'язків, директора школи котра нам допомогла навчатися вдома оштрафували на місячну зарплатню", - емоційно розповідає жінка.

Постраждала мати скаржиться, що система котра діє на боці нездорового глузду, покриває злочини, де довести факт насильства майже неможливо, але злочинцю нічого не варто довести свою правоту і непричетність.

Відео: Дитину вкрали зі школи (youtube.com/Andrii Peliukhivskyi)

Нагадаємо, що в Івано-Франківську батько змушував жебракувати свою дочку.

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Теги: дитина, похищение
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