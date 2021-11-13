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Под Тернополем при загадочных обстоятельствах умер одномесячный малыш: внезапно из носа пошла кровь

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Тернопольская область, Суббота 13 ноября 2021 17:18
Под Тернополем при загадочных обстоятельствах умер одномесячный малыш: внезапно из носа пошла кровь Младенец умер в Тернопольской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Козова Тернопольской области внезапно умер одномесячный младенец. В частности, у ребенка из носа пошла кровь и медики уже не смогли спасти малыша.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Так, родители ребенка рассказали правоохранителям, что вечером их сыну внезапно стало плохо, из носа начала идти кровь. Поэтому они сразу вызвали скорую медицинскую помощь.

Однако, врачи, прибывшие на вызов, не успели спасти новорожденного.

Также медики во время осмотра на теле ребенка признаков насилия не обнаружили. Соседи родителей покойного мальчика рассказали, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная.

Однако окончательную причину смерти установит экспертиза.

Сейчас в полиции продолжается расследование.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в реанимации спасают младенца с коронавирусом. Отмечается, что новорожденный является самым тяжелым пациентом в COVID-отделении.

Также недавно мы писали, что в Тернополе в поликлинике скоропостижно скончался мужчина. Накануне он почувствовал себя плохо и хотел попасть к семейному врачу в поликлинике.

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