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Під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк: раптово з носа пішла кров

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Тернопільська область, Субота 13 листопада 2021 17:18
Під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк: раптово з носа пішла кров Немовля померло у Тернопільській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Козова Тернопільської області раптово померло одномісячне немовля. Зокрема, у дитини з носа пішла кров і медики вже не змогли врятувати малюка.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Так, батьки дитини розповіли правоохоронцям, що ввечері їхньому сину раптово стало зле, з носа почала йти кров. Тому вони відразу викликали швидку медичну допомогу.

Однак, лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати новонародженого.

Також медики під час огляду на тілі дитини ознак насильства не виявили. Сусіди батьків покійного хлопчика розповіли, що родина, в якій сталась трагедія, благополучна.

Однак, остаточну причину смерті встановить експертиза.

Наразі у поліції триває розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом. Зазначається, що новонароджений є найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.

Також нещодавно ми писали, що у Тернополі в поліклініці раптово помер чоловік. Напередодні він відчув себе погано і хотів потрапити до сімейного лікаря в поліклініці.

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