Під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк: раптово з носа пішла кров

У селищі Козова Тернопільської області раптово померло одномісячне немовля. Зокрема, у дитини з носа пішла кров і медики вже не змогли врятувати малюка.

Також медики під час огляду на тілі дитини ознак насильства не виявили. Сусіди батьків покійного хлопчика розповіли, що родина, в якій сталась трагедія, благополучна.

Однак, лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати новонародженого.

Так, батьки дитини розповіли правоохоронцям, що ввечері їхньому сину раптово стало зле, з носа почала йти кров. Тому вони відразу викликали швидку медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом. Зазначається, що новонароджений є найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.

Також нещодавно ми писали, що у Тернополі в поліклініці раптово помер чоловік. Напередодні він відчув себе погано і хотів потрапити до сімейного лікаря в поліклініці.