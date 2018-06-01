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В Тернопольской области девушка покончила с собой спустя 10 дней после свадьбы

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:58
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Узнав о трагедии ее муж тоже пытался покончить с собой

В городе Копычинцы Тернопольськой области 25-летняя девушка покончила жизнь самоубийством спустя 10 дней после собственной свадьбы. Об этом передает gazeta.ua.

Сообщается, что решиться на суицид она решила после очередной ссоры с мужем.

Пара расписались 21 мая. Местные жители говорят, что молодые люди заключили брак с общего согласия и по любви.

В ночь на 31 мая супруги сильно поссорились. Причина скандала точно не известна.

В местном городском совете, к представителям которого обращались журналисты, предполагают, что муж выгнал жену из дома.

Она выбежала из дома. Немного придя в себя, парень отправился за женой, но было поздно. Мужчина нашел женщину повешенной в заброшенном здании одного из недействующих банков. Подбежал и понял, что женщина уже мертва.

В состоянии шока парень также хотел покончить с собой. Начал резать себе левое предплечье. К счастью, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 мая в Одессе с моста бросилась 16-летняя девушка. Трагедия случилась около двух часов ночи. По предварительным данным, девушка, 2002 года рождения, жительница села Фонтанка Одесской области, совершила самоубийство, прыгнув с моста. Предполагают, что вероятная причина суицида – неразделенная любовь.

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Теги: суицид
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