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В Тернопільській області дівчина покінчила з собою через 10 днів після весілля

STYLERLIFE        01.06.2018 - 15:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дізнавшись про трагедію її чоловік теж намагався покінчити з собою

У місті Копичинці Тернопільської області 25-річна дівчина покінчила життя самогубством через 10 днів після власного весілля. Про це передає gazeta.ua.

Повідомляється, що зважитися на суїцид вона вирішила після чергової сварки з чоловіком.

Пара розписалися 21 травня. Місцеві жителі кажуть, що молоді люди уклали шлюб з загальної згоди і любові.

В ніч на 31 травня подружжя сильно посварилися. Причина скандалу точно не відома.

У місцевій раді, до представників якого зверталися журналісти, припускають, що чоловік вигнав дружину з дому.

Вона вибігла з дому. Трохи прийшовши до тями, хлопець рушив за дружиною, але було пізно. Чоловік знайшов жінку повішеною в покинутій будівлі одного з недіючих банків. Підбіг і зрозумів, що жінка вже мертва.

У стані шоку хлопець також хотів покінчити з собою. Почав різати собі ліве передпліччя. На щастя, чоловіка вдалося врятувати. Зараз він знаходиться у лікарні і його життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 травня в Одесі з мосту кинулася 16-річна дівчина. Трагедія трапилася близько двох годин ночі. За попередніми даними, дівчина, 2002 року народження, мешканка села Фонтанка Одеської області, вчинила самогубство, стрибнувши з моста. Припускають, що причина суїциду – нерозділене кохання.

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Теги: суицид
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