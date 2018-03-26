Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Терпение и выдержка: семья переселенцев с Донбасса воспитывает 12 приемных детей

STYLERLIFE        26.03.2018 - 14:57
Семья переселенцев с детьми (Скриншот из видео)
Семья переселенцев с детьми (Скриншот из видео)

Вероника и Ренат покинули Донбасс в 2014 году

Вероника и Ренат из Стаханова, который сейчас называется Кадеевка, покинули Донбасс в 2014 году. Семья переселенцев имеет двух своих детей, но при этом взяла на воспитание еще 12 приемных. Сейчас супруги живут в Лисичанске, сообщается в сюжете ТСН.

Вероника сама воспитывалась в детдоме. В 2013 году у нее было двое детей, но она очень хотела третьего. История с приемными детьми началась тогда, когда женщина в первый раз в детдоме обратила внимание на маленькую Ирину. Сердце екнуло, ребенок практически не общался, был очень замкнутым.

С приемной дочерью просто разговаривала, что можно делать, чего нельзя. Сейчас Ирине 21, она работает в полиции, с хорошими оценками закончила школу. Вероника нашла подход к ребенку благодаря любви.

Видео: Вероника воспитывает с мужем 14 детей (tsn.ua)

Потом взяли еще четверых детей. Но все изменила война, которая пришла на Донбасс.

"Со временем поняли, что возврата не будет", - вспоминает Вероника. За дом, в котором живут, расплачиваются до сих пор, но не печалятся. Семья живет в добре и мире.

Сама Вероника считает себя самой счастливой мамой и говорит, что всегда готова придти на помощь к каждому из своих детей.

Как ранее сообщалось, стало известно, где в Украине больше всего переселенцев (инфографика миграции).

К Всемирному дню людей с синдромом Дауна, 21 марта, в Броварах презентовали первую в Украине пекараню, где будут проходить обучение и работать люди с синдромом Дауна (видео: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

Солистка "НеАнгелов" Слава рассказала о воспитании своих детей Детский сад ужасов на Прикарпатье: малышей кормили просроченными продуктами (видео)
Теги: семья, дети, переселенцы
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top