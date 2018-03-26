Терпіння і витримка: родина переселенців з Донбасу виховує 12 прийомних дітей

Вероніка і Ренат залишили Донбас у 2014 році

Вероніка і Ренат з Стаханова, який зараз називається Кадеевка, залишили Донбас в 2014 році. Сім'я переселенців має двох своїх дітей, але при цьому взяла на виховання ще 12 усиновлених. Зараз подружжя живе у Лисичанську, повідомляється в сюжеті ТСН.

Вероніка сама виховувалася в дитбудинку. В 2013 році у неї було двоє дітей, але вона дуже хотіла третього. Історія з прийомними дітьми почалася тоді, коли жінка в перший раз в дитбудинку звернула увагу на маленьку Ірину. Серце тьохнуло, дитина практично не спілкувався, був дуже замкнутим.

З прийомною дочкою просто розмовляла, що можна робити, чого не можна. Зараз Ірині 21, вона працює в поліції, з хорошими оцінками закінчила школу. Вероніка знайшла підхід до дитини завдяки любові.

Відео: Вероніка виховує з чоловіком 14 дітей (tsn.ua)

Потім взяли ще четверо дітей. Але все змінила війна, яка прийшла на Донбас.

"З часом зрозуміли, що повернення не буде", - згадує Вероніка. За будинок, в якому живуть, розплачуються досі, але не сумують. Сім'я живе в добрі і мирі.

Сама Вероніка вважає себе найщасливішою мамою і каже, що завжди готова прийти на допомогу кожному зі своїх дітей.

Як раніше повідомлялося, стало відомо, де в Україні найбільше переселенців (інфографіка міграції).

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