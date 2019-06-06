Спасибо за вашу работу: Тимошенко поздравила украинских журналистов с праздником

Профессия журналиста сегодня - это труд людей, которые умеют работать с информацией, умеют критически мыслить, влиять на глобальные процессы через выражение собственной точки зрения. Эти качества делают настоящего журналиста большой ценностью современного модернового общества. Такое мнение Юлия Тимошенко высказала на своей странице в Facebook, поздравляя журналистов с профессиональным праздником.

Как отметила лидер "Батькивщины", в условиях мгновенного доступа любого человека к любой информации и любого объема знаний, профессия журналиста стала другой. Ранее инструментами журналиста были перо, пишущая машинка, диктофон, камера, а теперь - соцсети, пояснила председатель партии.

"Раньше, чтобы получить профессию журналиста, нужно было много читать, писать хорошие сочинения в школе, присылать статьи для газет и журналов, сдавать трудные экзамены в университет, пять лет учиться, приобретать опыт, стажироваться. Сегодня, чтобы называть себя журналистом, стоит завести аккаунт в ФБ и написать все, что ты думаешь о перспективах разрешения сирийского конфликта, про актуальность глютеновой аллергии в мире или шансы партии "Улей и кувшин" на выборах в районный совет", - отметила она.

По мнению Юлии Тимошенко, хорошо, что все мы сегодня немного журналисты, блогеры, корреспонденты, эксперты и репортеры, ведь "это вызывает чувство сопричастности к истории и делает человека более ответственным перед обществом, хотя бы теоретически".

"И несмотря на все, в журналисты и до сих пор идут большие, искренние и благородные сердца и души. На правде больших денег не заработаешь, а скорее - наоборот. Журналистика сегодня - это, прежде всего, зов души, образ жизни и характер! Спасибо всем причастным! Спасибо за вашу работу", - подытожила лидер "Батькивщины".

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Ранее Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль".