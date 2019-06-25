Тимошенко рассказала о главной цели своей жизни

Тимошенко назвала главную цель жизни

Юлия Тимошенко рассказала, ради чего жертвует своей семьей

Увидеть Украину сильным европейским государством, а украинцев - довольными своей жизнью - это единственная великая цель, ради которой Юлия Тимошенко пожертвовала своей семьей и которая держит ее в политике. Об этом лидер "Батькивщины" рассказала в прямом эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

"Вся история моей жизни свидетельствует о том, что мною движет лишь любовь к Украине и большая любовь к людям. Все, что я делала в своей жизни, я делала исключительно ради этого", - подчеркнула она.

Глава партии призналась, что ее не интересуют должности и деньги, ведь "вы знаете, что я оставила бизнес ради того, чтобы служить Украине в политике".

Юлия Тимошенко заверила, если бы она не верила в сильную успешную Украину, она ни дня не работала бы в политике.

"Я бы давно уже нашла, как нормально жить, с семьей. Я верю и мою веру никто забрать не может. Моя вера - смысл моей жизни, а мое служение - великая цель, которую я буду реализовать пока жива", - подытожила она.

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