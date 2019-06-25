Тимошенко розповіла про головну мету свого життя

Тимошенко назвала головну мету життя

Юлія Тимошенко розповіла, заради чого жертвує своєю родиною

Побачити Україну сильною європейською державою, а українців - задоволеними своїм життям - це єдина велика ціль, заради якої Юлія Тимошенко пожертвувала своєю родиною і яка тримає її у політиці. Про це лідер "Батьківщини" розповіла в прямому ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна".

"Уся історія мого життя свідчить про те, що мною рухає лише любов до України та велика любов до людей. Все, що я робила в своєму житті, я робила виключно заради цього", - наголосила вона.

Голова партії зізналась, що її не цікавлять посади та гроші, адже "ви знаєте, що я залишила бізнес заради того, щоб служити Україні в політиці".

Юлія Тимошенко запевнила, якби вона не вірила в сильну успішну Україну, вона ані дня не працювала би в політиці.

"Я би давно вже знайшла, як нормально жити, з родиною. Я вірю і мою вірою ніхто забрати не може. Моя віра - зміст мого життя, а моє служіння - велика ціль, яку я реалізовуватиму доки жива", - підсумувала вона.

Юлія Тимошенко про свою мету в політиці

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