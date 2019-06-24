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Це було диво: Юлія Тимошенко поділилась історією свого кохання

STYLERПерсони    24.06.2019 - 11:22
Це було диво: Юлія Тимошенко поділилась історією свого кохання
Тимошенко поділилась історією свого кохання

Тимошенко розповіла про найщасливіші роки свого життя

Юлія Тимошенко та її чоловік Олександр мають напрочуд дивовижну історію кохання. Так, ще у дев’ятому класі він помилився номер і зателефонував до квартири своєї майбутньої дружини.

"Ви помилились номером, тут нема такої людини", - сказала я. "Почекайте, не вішайте слухавку, я відчуваю, що я не випадково набрав і хочу поговорити", - сказав він мені. Ми рік говорили по телефону. Він мені задачі з фізики вирішував, а я йому писала твори. Ми дружили по телефону", - розповіла свою історію кохання Юлія Тимошенко в програмі "Мага" на телеканалі "112 Україна"

Після року такого спілкування, Олександр таки запропонував зустрітися на зупинці тролейбуса в центрі міста.

"Ми домовилися зустрітися. Я їхала в тролейбусі і молилася (боялась, що він не сподобається при особистій зустрічі). Я вийшла і на зустріч йшов дуже красивий хлопець. Це було диво. Кохання з першого погляду і відтоді ми жодного разу не розставались. Ми все життя разом. Це мій найбільший друг", - згадує Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" щиро зізналась в прямому ефірі, що їхнє життя - "це були найщасливіші роки мого життя".

Раніше Юлія Тимошенко зізналася, що в молодості не ходила на дискотеки.

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