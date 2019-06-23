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Юлія Тимошенко зізналася, що в молодості не ходила на дискотеки

STYLERПерсони    23.06.2019 - 21:00
Юлія Тимошенко зізналася, що в молодості не ходила на дискотеки
Юлія Тимошенко у студії каналу "112 Україна"

Юлія Тимошенко зробила цікаве зізнання перед виборами до парламенту

Юлія Тимошенко не ходила в молодості на дискотеки, адже з раннього дитинства вона мала допомагати по господарству матері, яка виховувала її самотужки, без батька. Про це лідер "Батьківщини" перед виборами до Верховної Ради 2019 розповіла у програмі "Мага" на телеканалі "112 Україна". 

"Моє життя було не дуже простим. Я виросла в бідній родині без батька. Мама 50 років пропрацювали диспетчером в автотранспортному підприємстві. Щоб заробити копійку для своєї дитини, вона брала і брала зміни, не маючи можливості навіть нормально поспати. І на мені лежало все домашнє господарство. Я мусила робити так, щоб було чисто, щоб все було в порядку. Я знала, що мама тяжко працює", - зізналась Юлія Тимошенко. 

У її сім’ї "не було ні кнутів, ні пряників: у мене було перенасичене відповідальністю життя". Саме тому, пояснила голова партії, вона не була "тусовочною".

"Я дуже рано почала працювати, щоб допомогти мамі. Намагалась вчитися на відмінно, щоб мати якесь майбутнє. Моє раннє життя та молоді роки - це більше було життям дорослої людини. Усе це виховує характер, людину, яка потім будь-які виклики долі перенесе", - резюмувала Юлія Володимирівна.

Раніше Тимошенко озвучила пакет дій на перші 100 днів.

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