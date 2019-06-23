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Юлия Тимошенко призналась, что в молодости не ходила на дискотеки

STYLERПерсоны    23.06.2019 - 21:00
Юлия Тимошенко призналась, что в молодости не ходила на дискотеки
Юлия Тимошенко в студии канала "112 Украина"

Юлия Тимошенко сделала интересное признание перед выборами в парламент

Юлия Тимошенко не ходила в молодости на дискотеки, ведь с раннего детства она должна была помогать по хозяйству матери, которая воспитывала ее в одиночку, без отца. Об этом лидер "Батькивщины" перед выборами в Верховную Раду 2019 рассказала в программе "Мага" на телеканале "112 Украина".

"Моя жизнь была не очень простой. Я выросла в бедной семье без отца. Мама 50 лет проработали диспетчером в автотранспортном предприятии. Чтобы заработать копейку для своего ребенка, она брала и брала смены, не имея возможности даже нормально поспать. И на мне лежало все домашнее хозяйство. Я должна была делать так, чтобы было чисто, чтобы все было в порядке. Я знала, что мама тяжело работает", - призналась Юлия Тимошенко.

В ее семье "не было ни кнутов, ни пряников: у меня было перенасыщено ответственностью жизни". Именно поэтому, объяснила председатель партии, она не была "тусовочной".

"Я очень рано начала работать, чтобы помочь маме. Старалась учиться на отлично, чтобы иметь какое-то будущее. Моя ранняя жизнь и молодые годы - это больше было жизнью взрослого человека. Все это воспитывает характер, человека, который потом любые вызовы судьбы перенесет", - резюмировала Юлия Владимировна.

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