"Традиции французского королевства": украинцев насмешил туалет в СБУ (фото)

Ситуацию сравнили с проведенной в России Олимпиадой в Сочи

Пользователей сети насмешили "спаренные" туалеты в здании украинских спецслужб. Соответствующее фото опубликовал адвокат Олег Мицик на странице в Facebook.

"Сегодня зашел в туалет одного многоуважаемого правоохранительного органа во Львове. Увиденное сделало мой день. Олимпийское "Сочи" реабилитировалось", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/oleg.mytcyk)

Следует уточнить, что адвоката поразили "спаренные" туалеты, между которыми отсутствовала какая-либо перегородка.

Фото: туалет в здании СБУ (facebook.com/oleg.mytcyk)

Не прошли мимо инцидента и пользователи сети, которые предложили свои версии данной ситуации.

"Похоже, тут практикуют традиции еще французского королевства – аудиенции на горшке", - написала пользователь Ира Гурская.

"Это на двоих – задержанного и конвоира, объединенных наручниками", - уточнил юзер Сергей Гирич.

"СБУ нечего скрывать. Что естественно – не безобразно", - сказал пользователь Марина Горобец.

"Иди в полицию, будешь девушкам нравиться, говорили они", - подчеркнул юзер Олег Панас.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/oleg.mytcyk)

Кстати, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке депутата Коцюбинского поселкового совета Киевской области.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке депутата Коцюбинского поселкового совета Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из депутатов требовал 50 тысяч гривен в месяц от председателя поселкового совета Коцюбинского за "обеспечение голосов нескольких депутатов для принятия необходимых решений".

Как сообщалось ранее, служба безопасности Украины заблокировала незаконную продажу авиабилетов в оккупированный Крым. Сообщается, что ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально реализовывали авиабилеты из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы российских авиакомпаний, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

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