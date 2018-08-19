"Транспорт теперь не ездит": Закарпатье накрыл мощнейший ливень (фото)

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Последствия непогоды будут ликвидировать несколько дней

Непогода на Закарпатье разрушила два моста, подтопила 50 домов, а также размыла несколько улиц. Об этом сообщает ТСН.

Так, после сильнейшего ливня, бурные потоки начали сходить с гор, принося с собой груды мусора и поваленные деревья. Также дождь подмыл опоры одного из мостов в Рахове, в результате чего обвалилось бетонное покрытие. Транспорт теперь там не ездит.

Потоком воды также снесло еще один небольшой мост, который вел к частному дому, а также подтопило полсотни жилых домов. В десяти из них – серьезные повреждения. Затопило жилые комнаты.

В результате непогоды никто не пострадал, а вода уходит сама по себе. Однако после этого на улицах остается мусор, ветки и деревья. Убытки от происшествия еще подсчитывают.

Последствия дождя в Рахове (tsn.ua)

Напомним, в Киеве, рядом с торговым центром Гуливер, ливень заблокировал водителей в автомобилях. Ночью, 19 августа 2018 года, сильный ливень парализовал дороги в центре города рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

Как сообщалось ранее, в городском совете Львова создан координационный штаб для ликвидации последствий ливня, который подтопил ряд улиц города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также мы писали, что 16 августа 2018 года в Киеве во время ночной грозы было повалено 200 деревьев и 5 опор электропередач. Также в результате непогоды серьезно были повреждены кровли и фасады 5 домов. Кроме того, в КГГА сообщили о подтоплениях на нескольких улицах, вследствие чего в столице возникли проблемы с движением транспорта.

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