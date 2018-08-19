"Транспорт тепер не їздить": Закарпаття накрила потужна злива (фото)

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Наслідки негоди будуть ліквідувати кілька днів

Негода на Закарпатті зруйнувала два мости, підтопила 50 будинків, а також розмила кілька вулиць. Про це повідомляє ТСН.

Так, після сильної зливи, бурхливі потоки почали сходити з гір, приносячи з собою купи сміття та повалені дерева. Також дощ підмив опори одного з мостів у Рахові, в результаті чого обвалилося бетонне покриття. Транспорт тепер там не їздить.

Потоком води також знесло ще один невеликий міст, що вів до приватного будинку, а також підтопило півсотні житлових будинків. У десяти з них – серйозні ушкодження. Затопило житлові кімнати.

В результаті негоди ніхто не постраждав, а вода йде сама по собі. Однак після цього на вулицях залишається сміття, гілки та дерева. Збитки від події ще підраховують.

Наслідки дощу в Рахові (tsn.ua)

Нагадаємо, у Києві, поруч із торговим центром Гулівер, злива заблокувала водіїв в автомобілях. Вночі, 19 серпня 2018 року, сильний дощ паралізував дороги в центрі міста поруч з Палацом Спорту і ТЦ "Гулівер".

Як повідомлялося раніше, в міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила ряд вулиць міста. Про це повідомили в прес-службі мерії.

Також ми писали, що 16 серпня 2018 року у Києві під час нічнихої грози повалило 200 дерев і 5 опор електропередач. Також внаслідок негоди були серйозно пошкоджені покрівлі і фасади 5 будинків. Крім того, в КМДА повідомили про підтопленнях на кількох вулицях, внаслідок чого в столиці виникли проблеми з рухом транспорту.

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