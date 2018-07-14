"Требуем принять меры": харьковчане устроили митинг под зданием полиции (фото)

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Активисты требовали провести расследование гибели активиста

В пятницу, 13 июля, под зданием полиции в Харькове прошел митинг из-за того, что правоохранители халатно расследуют дело убитого активиста Николая Бычко. Об этом сообщил друг погибшего Роман Лихачев на своей странице в Facebook.

"По итогам заслушивания полиции перед громадой, которая подтвердила факт, что особо по делу повешенного эсхаровского активиста Николая Бычко ничего не сделано, громада приняла решение поставить ультиматум руководству Чугуевской полиции и дать неделю на проведение всех следственных действий", - сказал он.

Фото: митинг в Харькове (facebook.com/Роман Лихачев)

Более того, по словам Лихачева, сейчас активисты ждут областное руководство полиции и прокуратуры, чтобы к виновникам происшествия были "приняты меры".

Фото: митинг в Харькове (facebook.com/Роман Лихачев)

Напомним, в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего борца с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Погибший – активист Николай Бычко, администратор группы "Инициативная молодежь Эсхара".

В сети высказались о смерти молодого активиста. Об этом написал политик Дмитрий Дробот.

"Звонок 10 минут назад. - Привет - Привет. У тебя все нормально? - Да. Дим, просто, чтобы ты понимал и знал вдруг чего - я не собираюсь в ближайшее время уходить из жизни, и уж тем более вешаться в лесу, стреляться, резать вены, прыгать с моста или под машину. - Понял. Я тоже...". С сегодняшнего дня примерно так начинаются разговоры по телефону у активистов и людей которым не пофиг в Харькове и области. И это вам не сказки на ночь или попытка поймать хайп в Facebook. Все так как будто в фильме ужасов, где уже известно, что начали убивать, но до тебя еще очередь не дошла. Попробую без выражений", - написал он.

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