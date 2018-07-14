"Вимагаємо вжити заходів": харків'яни влаштували мітинг під будівлею поліції (фото)

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Активісти вимагали провести розслідування загибелі активіста

У п'ятницю, 13 липня, під будівлею поліції у Харкові пройшов мітинг через те, що правоохоронці халатно розслідують справу вбитого активіста Миколи Бичко. Про це повідомив друг загиблого Роман Лихачов на своїй сторінці в Facebook.

"За підсумками заслуховування поліції перед громадою, яка підтвердила факт, що особливо по справі повішеного эсхаровского активіста Миколи Бичко нічого не зроблено, громада прийняла рішення поставити ультиматум керівництву Чугуївської поліції і дати тиждень на проведення всіх слідчих дій", - сказав він.

Фото: мітинг у Харкові (facebook.com/Роман Лихачов)

Більш того, за словами Лихачова, зараз активісти чекають обласне керівництво поліції і прокуратури, щоб до винуватців події було "вжито заходів".

Фото: мітинг у Харкові (facebook.com/Роман Лихачов)

Нагадаємо, у Чугуєві Харківської області знайшли повішеним 23-річного борця з корупцією. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. Загиблий – активіст Микола Бичко, адміністратор групи "Ініціативна молодь Есхара".

У мережі висловилися про смерть молодого активіста. Про це написав політик Дмитро Дробот.

"Дзвінок 10 хвилин тому. - Привіт - Привіт. У тебе все нормально? - Так. Дім, просто, щоб ти розумів і знав раптом чого - я не збираюся найближчим часом йти з життя, і вже тим більше вішатися в лісі, стрілятися, різати вени, стрибати з моста або під машину. - Зрозумів. Я теж...". З сьогоднішнього дня приблизно так починаються розмови по телефону у активістів та людей яким не пофіг в Харкові і області. І це вам не казки на ніч або спроба зловити хайп в Facebook. Все так, наче у фільмі жахів, де вже відомо, що почали вбивати, але до тебе ще черга не дійшла. Спробую без висловів", - написав він.

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