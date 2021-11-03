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В тренде сезона: Кира Рудык показала модные образы от популярного дизайнера

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 15:48
В тренде сезона: Кира Рудык показала модные образы от популярного дизайнера Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (facebook.com/kira.rudik)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат, глава партии "Голос" Кира Рудык продемонстрировала два ярких look'а. Первый образ Киры Рудик - стильная классика: черное платье длины меди и пиджак терракотового цвета. Второй - черное классическое платье и розовый жакет с большими карманами.

Об этом сообщает РБК-Украина STYLER.

Как известно, розовый цвет и его оттенки не теряют популярности и в этом сезоне, а пиджаки и жакеты свободного кроя - это тренд сезона осень-2021.

По информации Styler, для создания look'ов Кира Рудык использовала одежду любимого дизайнера Petar Petrov. Модельер родился в Украине, вырос в Болгарии, а в 90-е годы переехал учиться в Вену. Сейчас его изделия пользуются большой популярностью в мире.

Свой образ Кира Рудик дополнила изысканной обувью Jimmy Choo.

Как сообщалось, Кира Рудык, глава партии "Голос", любит светлые лаконичные наряды. Этой осенью она неоднократно появлялась на публике и в Верховной раде в белом, бежевом, кремовом и сером цветах.

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Кира Рудик
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