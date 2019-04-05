Эксперт назвал три преимущества Порошенко для победы во втором туре

Первый тур президентских выборов в Украине со значительным преимуществом – за Владимиром Зеленским, однако его победа во втором туре отнюдь не является очевидной, особенно если его соперник, действующий Президент Петр Порошенко, правильно разыграет свои карты. Об этом сообщает "Укринформ".



Как ни парадоксально, три основные сильные стороны Порошенко – это три главные слабости Зеленского. Порошенко имеет выдающийся послужной список (с разными "пятнами", конечно). Он опытный политический профессионал, который доказал, что может управлять страной и достойно представлять ее на международной арене. Он умеет привлечь к себе окружающих, что раскрывается на небольших встречах. В отличие от него, Зеленский не имеет политического или государственного послужного списка, а имеет опыт только как шоумена. У него нет ни политических навыков, ни политически высокого профессионализма. И хотя президент, которого он играет на телевидении, является действительно хорошим парнем, личность Зеленского остается загадкой. Украинцы знают Василия Голобородько – вымышленного президента, которого он изображает в телевизионном сериале "Слуга народа", а не человека, который играет эту роль.



Большинство украинцев – к сожалению для Порошенко – игнорируют его достижения, не ценят его умений, считают его далеким и недостижимым. Они ошибаются в первых двух пунктах, но не вполне ошибаются в третьем.

Большинство украинцев – к счастью для Зеленского – путают его с Голобородько и делают вывод, что он уже имеет множество впечатляющих достижений, что он является опытным политиком и абсолютно честным парнем. Они ошибаются в первых двух пунктах, но могут быть правы в третьем.

В отличие от Порошенко, которому нечего терять от большей публичности, Зеленский может потерять все. Чем больше людей знает его, тем, вероятно, больше они увидят, что он всего лишь президент на телеэкране. Если Порошенко действительно "пойдет в народ", то заставит Зеленского сделать то же самое. Каждый неудобный вопрос, на который отвечает Порошенко, каждое его извинение – это, таким образом, выигрыш для него и потенциальная потеря для Зеленского, которому придется быть столь же честным о своих связях с Россией, украинскими олигархами и Игорем Коломойским, а также о своей вилле в солнечной Италии.



Вызов для Порошенко заключается в том, сможет ли он в ближайшие две недели преодолеть привычку, выработанную и закрепленную за последние пять лет. Сможет ли он стать политиком в американском стиле, который закатывает рукава, принимает удары и честно говорит, или же он таки позволит Зеленскому дальше играть Голобородько?

Напомним, В ЦИК разъяснили, когда будет разрешена агитация кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.