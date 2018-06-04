"Трогала руками": в сети рассказали о "надзирателе" в киевском трамвае (фото)

У пассажиров возник конфликт с контроллером

В Киеве в скоростном трамвае пассажиры повздорили с контроллером из-за выписанного штрафа. Об инциденте рассказала Елена Николаенко на странице сообщества "Мой Отрадный" в Facebook.

"Хочу поделиться ситуацией, которая произошла сегодня в скоростном трамвае. На станции Гната Юры работал один турникет, остальные сломаны. Дежурная сказала пройти через льготный, чтобы не задерживать движение пассажиров и уже в вагоне закомпостировать талон. Моя подруга воспользовалась "советом" – прошла", - рассказала она.

Фото: Контроллер в скоростном трамвае (facebook.com/Vidradny/Helen Mikolaenko)

Когда девушки вошли в трамвай, к ним сразу же подошла женщина-контроллер.

"Трогала меня руками не давая передать этот треклятый талон. Я была согласна на просмотр произошедшего на видеокамере и общение с полицией. Подруга отказалась, и заплатила штраф. Может кто-то сталкивался с такими тетками-надзирателями, ненавижу это продолжение "совка", - добавила девушка.

Скриншот поста (facebook.com/Vidradny/Helen Mikolaenko)

Пользователи по-разному отреагировали на инцидент.

"Подруге не надо было было так спешить, и таким образом проучить эту грымзу. А так ей все с рук сошло еще и бабло получила", - пишут они.

"Талон надо компостировать, а эта "тетка" выполняет свою работу", - считают пользователи.

"Согласно правилам, пассажир имеет право отказаться оплачивать штраф, а эти, как вы сказали питбули, имеют право высадить вас! Вышли и пошли, не оглядываясь, и никакая подставная полиция не имеет право удерживать вас", - посоветовали в сети.

"Ребята! Читаю и фигею! А разве не правильно было закомпостировать талон?" – удивились в комментариях.

Ранее киевлян возмутила неадекватная кондуктор в троллейбусе.

История подорожания проезда в общественном транспорте