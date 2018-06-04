"Чіпала руками": в мережі розповіли про "наглядача" у київському трамваї (фото)

У пасажирів виник конфлікт з контролером

У Києві у швидкісному трамваї пасажири посварилися з контролером через виписаного штрафу. Про інцидент розповіла Олена Ніколаєнко на сторінці спільноти "Мій Відрадний" Facebook.

"Хочу поділитися ситуацією, яка сталася сьогодні у швидкісному трамваї. На станції Гната Юри працював один турнікет, інші зламані. Чергова сказала пройти через пільговий, щоб не затримувати рух пасажирів і вже в вагоні закомпостувати талон. Моя подруга скористалася "порадою" – пройшла", - розповіла вона.

Фото: Контролер у швидкісному трамваї (facebook.com/Vidradny/Helen Mikolaenko)

Коли дівчата увійшли в трамвай, до них відразу ж підійшла жінка-контролер.

"Торкала мене руками не даючи передати цей триклятий талон. Я була згодна на перегляд події на відеокамері і спілкування з поліцією. Подруга відмовилася, і заплатила штраф. Може хтось стикався з такими тітками-наглядачами, ненавиджу це продовження "совка", - додала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/Vidradny/Helen Mikolaenko)

Користувачі по-різному відреагували на інцидент.

"Подрузі не треба було так поспішати, і таким чином провчити цю грымзу. А так їй все з рук зійшло ще й бабло отримала", - пишуть вони.

"Талон треба компостувати, а ця "тітка" виконує свою роботу", - вважають користувачі.

"Згідно з правилами, пасажир має право відмовитися сплачувати штраф, а ці, як ви сказали пітбулі, мають право висадити вас! Вийшли і пішли, не озираючись, і ніяка підставна поліція не має право утримувати вас", - порадили в мережі.

"Люди! Читаю і фігею! А хіба не правильно було закомпостувати талон?" – здивувалися в коментарях.

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