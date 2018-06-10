В центре Киева заметили коммунистические плакаты и советские авто (фото)

Один из районов столицы "окунулся" в советское прошлое

В воскресенье, 10 июня, в одном из районов Киева жители столицы заметили коммунистические плакаты и авто. Об этом сообщает "Информатор".

"Причиной стали съемки в центре города мини-сериала Chernobyl. Процесс уже стартовал, отдельные сцены уже вовсю снимаются возле метро "Театральная". А вот жители Киева хоть и удивлены – как-никак столица переживает процесс декоммунизации – но все же никто не лезет крушить стенды", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на опубликованных фото можно заметить не только авто и коммунистическую символику, но и людей, которые разгуливают в характерной для той эпохи одежде.

Подчеркнем, что из-за съемок телесериала днями ранее в столице Украины частично перекрыли движение, а на здании Института гидробиологии разместили большую надпись "Городская больница МСЧ-126", а над ее входом – флаг СССР.

Фото: съемки телесериала в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, площадь пожара в Чернобыле (Киевская область) уменьшилась до 0,4 га. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 7 июня, 16:00 часов, продолжается тушение одного очага пожара в зоне отчуждения на площади около 0,4 га", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень до 30 мкР/ч);

в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень до 50 мкР/ч);

на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень до 140 мкР/ч).

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