У центрі Києва помітили комуністичні плакати й радянські авто (фото)

Один з районів столиці "занурився" у радянське минуле

У неділю, 10 червня, в одному з районів Києва жителі столиці помітили комуністичні плакати і авто. Про це повідомляє "Інформатор".

"Причиною стали зйомки в центрі міста міні-серіалу Chernobyl. Процес уже стартував, окремі сцени вже знімаються біля метро "Театральна". А ось жителі Києва хоч і здивовані – як-ніяк столиця переживає процес декомунізації – але все ж ніхто не лізе трощити стенди", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що на опублікованих фото можна помітити не тільки авто і комуністичну символіку, але й людей, які розгулюють в характерному для тієї епохи одязі.

Підкреслимо, що через зйомки телесеріалу днями раніше в столиці України частково обмежили рух, а на будівлі Інституту гідробіології розмістили велику напис "Міська лікарня МСЧ-126", а над її входом – прапор СРСР.

Фото: зйомки телесеріалу в Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, площа пожежі в Чорнобилі (Київська область) зменшилася до 0,4 га. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"За станом на 7 червня, 16:00, триває гасіння одного вогнища пожежі в зоні відчуження на площі близько 0,4 га", - йдеться в повідомленні.

Радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми

у Києві радіаційний фон становить 12 мкР/год (безпечний рівень до 30 мкР/год);

у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень до 50 мкР/год);

на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень до 140 мкР/год)

Скільки українських політв'язнів в РФ (video.rbc.ua)