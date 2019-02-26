Цирк продолжается: в сети обсуждают "импичмент" Порошенко

Юлия Тимошенко хочет сместить Петра Порошенко еще до президентских выборов

Юлия Тимошенко начинает процедуру импичмента президента Украины. Так, фракция "Батькивщина" и представители других сил обвиняют Петра Порошенко в "государственной измене, содействии врагу и торговли на крови со страной-оккупантом".

Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады также призвала "всех без исключения народных депутатов, которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки".

Пользователи сети моментально отреагировали на решение Юлии Владимировны. При чем, очень по-разному. Одни юзеры говорят, что процедуру импичмента стоило начинать уже давно, а другие, комментируя заявления Тимошенко, говорят: "каждый сходит с ума по-своему".

Например, Наталия Лавриченко называет Тимошенко "дубликатом Нади Савченко".

"Может, уже пора искать бомбы в Верховной Раде?" - добавила она.

"Как же надо бояться победы Порошенко, чтобы хотеть импичмент за месяц до выборов?" - написал в Facebook Виктор Уколов.

"Она просто напролом рвется к власти. Совсем обезумела от желания сесть на трон!" - считает Евгений Кривошейцев.

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"Я не сторонница Тимошенко, но сейчас скажу: Боже, помоги ей и дай достоинства другим фракциям объединиться и сделать это!" - написала Наталия Шпицер.

"Наконец-то Юля поняла, что в этой стране не стоит надеяться на выборы", - считает Виктор Бук.

"Давно надо было это сделать", - написал Александр Ландышев.

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"Запасаемся попкорном... Цирк продолжается. Антракт закончен", - пошутила Оксана Пивоварова.

"Что выборы "благодатные" с политиками делают! Рвут друг друга, словно Тузик грелку..." - иронично подметил Григорий Дубовой.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что замсекретаря СНБО и глава "Укроборонпрома" причастны к хищениям в "оборонке".