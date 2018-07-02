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Туристы в шоке: пляжи Коблево позеленели (фото)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 21:01
Иллюстративное фото (facebook.com/koblevoonline)
Иллюстративное фото (facebook.com/koblevoonline)

Отдыхающие не рискуют купаться

Туристические пляжи курортного города Коблево покрылись зеленым ковром из водорослей. Об этом сообщает местный сайт 0512.com.ua.

Пляжи курортного городка Коблево, который находится в Николаевской области, покрылись зеленым ковром из водорослей. Их прибило к берегу после прошедшего недавно в регионе шторма.

Из-за аномальной температуры водоросли быстро размножаются и поэтому их так много. Они покрывают часть суши возле самого берега, а также плавают в воде на расстоянии 2 метров.

Отдыхающие в шоке от такого вида пляжей и многие не рискуют купаться, хотя температура воды уже составляет около 20 градусов.

 

Фото: Пляжи Коблево (0512.com.ua)

Сообщается, что водоросли с пляжа никто не убирает, а это может способствовать размножению инфекционных болезней.

Видео: Пляжи в Коблево (YouTube/0512 Сайт города Николаева)

Кстати, эксперт шокировал информацией о еде на украинских пляжах.

Покупать так называемую уличную еду на украинских пляжах на море крайне опасно, поскольку она не соответствует санитарным нормам. Отдыхающим не советуют рисковать. Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По словам Несмиянова, зачастую на пляжах нет питьевой воды. Общественные туалеты платные и, независимо от цены, все они грязные.

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Теги: пляж, черное море, Коблево
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