Туристи в шоці: пляжі Коблево позеленіли (фото)

Відпочиваючі не ризикують купатися

Туристичні пляжі курортного міста Коблево вкрилися зеленим килимом з водоростей. Про це повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua.

Пляжі курортного містечка Коблево, який знаходиться в Миколаївській області, вкрилися зеленим килимом з водоростей. Їх прибило до берега після шторму, що відбувся нещодавно в регіоні.

З-за аномальної температури водорості швидко розмножуються і тому їх так багато. Вони покривають частину суші біля самого берега, а також плавають у воді на відстані 2 метрів.

Відпочиваючі в шоці від такого виду пляжів і багато хто не ризикує купатися, хоча температура води вже становить близько 20 градусів.

Фото: Пляжі Коблево (0512.com.ua)

Повідомляється, що водорості з пляжу ніхто не прибирає, а це може сприяти розмноженню інфекційних хвороб.

Відео: Пляжі в Коблево (YouTube/0512 Сайт міста Миколаєва)

До речі, експерт шокував інформацією про їжу на українських пляжах.

Купувати так звану вуличну їжу на українських пляжах на море вкрай небезпечно, оскільки вона не відповідає санітарним нормам. Відпочиваючим не радять ризикувати. Про це розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

За словами Несмиянова, найчастіше на пляжах немає питної води. Громадські туалети платні і, незалежно від ціни, всі вони брудні.

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