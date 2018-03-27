В Турции мужчина провалился под сломанный эскалатор (видео)

После его падения, подъемник продолжал двигаться

В Турции пассажир метро провалился под сломанный эскалатор. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед неисправным эскалатором на станции метро "Аязана" в Стамбуле стоял предупреждающий знак, однако людей это не останавливало. Пассажиры спускались по остановленному подъемнику вниз, когда он внезапно начал двигаться. В результате в начале лестницы между звеньями образовалась дыра и несколько человек упали друг на друга.

Видео: Мужчина провалился под эскалатор (youtube.com/Show Ana Haber)

Один мужчина провалился прямо внутрь механизма, а эскалатор еще какое-то время продолжал двигаться.

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогли пассажиру освободится. Его сразу же доставили в больницу.

Ранее президент Турции хотел успокоить плачущую девочку и пообещал ей почетные похороны.

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", - сказал Эрдоган.

Однако даже после президентских поцелуев в щечки 6-летняя Амине Тирас не успокоилась. Эрдоган пообещал торжественно похоронить ее, если она погибнет за Турцию.