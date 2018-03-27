У Туреччині чоловік провалився під зламаний ескалатор (відео)

Після його падіння, підйомник продовжував рухатися

У Туреччині пасажир метро провалився під зламаний ескалатор. Про це повідомляє Daily Mail.

Перед несправним ескалатором на станції метро "Аязана" в Стамбулі стояв застережливий знак, однак людей це не зупиняло. Пасажири спускалися по зупиненого підйомника вниз, коли він раптово почав рухатися. В результаті на початку сходів між ланками утворилася діра і кілька людей впали один на одного.

Відео: Чоловік провалився під ескалатор (youtube.com/Show Ana Haber)

Один чоловік провалився прямо всередину механізму, а ескалатор ще якийсь час продовжував рухатися.

На місце події прибули рятувальники, які допомогли пасажирові звільниться. Його відразу ж доставили в лікарню.

Раніше президент Туреччини хотів заспокоїти заплакану дівчинку і пообіцяв їй почесний похорон.

"Подивіться, хто тут! Дівчинка, що ти тут робиш? У нас тут бордові берети, але бордові берети ніколи не плачуть", - сказав Ердоган.

Однак навіть після президентських поцілунків у щічку 6-річна Аміне Тірас не заспокоїлася. Ердоган пообіцяв урочисто поховати її, якщо вона загине за Туреччину.