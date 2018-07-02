В Турции резиновыми пулями разогнали ЛГБТ-прайд

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников марша

В турецком Стамбуле разогнали ЛГБТ-парад. Об этом сообщает Deutsche Welle.

ЛГБТ-сообщество собиралось провести прайд в воскресенье, 1 июля. Однако полиция запретила проводить мероприятие.

Против участников парада правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

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Как сообщили правозащитники из организации Amnesty International, на одной из центральных улиц Стамбула задержали 11 участников акции.

Местная власть объяснила запрет на проведение ЛГБТ-марша вопросом безопасности. Хотя все улицы, которые прилегали к месту проведения мероприятия, были перекрыты.

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Это четвертый раз, когда в Стамбуле препятствуют проведение ЛГБТ-прайда. В 2017 году полиция также задерживала участников и применяла слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша.

В субботу вечером, 30 июня, Борис Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета. Возле главного корпуса Криворожского педагогического университета на него напала целая группа молодых людей. Полиция отказалась выезжать на место преступления.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве