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В Турции резиновыми пулями разогнали ЛГБТ-прайд

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:02
Фото: twitter.com MikiTakesPhotos
Фото: twitter.com MikiTakesPhotos

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников марша

В турецком Стамбуле разогнали ЛГБТ-парад. Об этом сообщает Deutsche Welle

ЛГБТ-сообщество собиралось провести прайд в воскресенье, 1 июля. Однако полиция запретила проводить мероприятие.

Против участников парада правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Фото: twitter.comMikiTakesPhotos

Как сообщили правозащитники из организации Amnesty International, на одной из центральных улиц Стамбула задержали 11 участников акции. 

Местная власть объяснила запрет на проведение ЛГБТ-марша вопросом безопасности. Хотя все улицы, которые прилегали к месту проведения мероприятия, были перекрыты.

Фото: twitter)TJ_Knight

Это четвертый раз, когда в Стамбуле препятствуют проведение ЛГБТ-прайда. В 2017 году полиция также задерживала участников и применяла слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша.

В субботу вечером, 30 июня, Борис Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета. Возле главного корпуса Криворожского педагогического университета на него напала целая группа молодых людей. Полиция отказалась выезжать на место преступления.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве

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Теги: Турция, ЛГБТ, ЛГБТ-прайд
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