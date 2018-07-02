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У Туреччині гумовими кулями розігнали ЛГБТ-прайд

STYLERLIFE        02.07.2018 - 13:02
Фото: twitter.com MikiTakesPhotos
Фото: twitter.com MikiTakesPhotos

Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників маршу

У турецькому Стамбулі розігнали ЛГБТ-парад. Про це повідомляє Deutsche Welle.

ЛГБТ-спільнота збиралося провести прайд в неділю, 1 липня. Однак поліція заборонила проводити захід.

Проти учасників параду правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Фото: twitter.comMikiTakesPhotos

Як повідомили правозахисники з організації Amnesty International, на одній з центральних вулиць Стамбула затримали 11 учасників акції.

Місцева влада пояснила заборону на проведення ЛГБТ-маршу питанням безпеки. Хоча всі вулиці, які прилягали до місця проведення заходу, були перекриті.

Фото: twitter)TJ_Knight

Це четвертий раз, коли в Стамбулі перешкоджають проведення ЛГБТ-прайду. У 2017 році поліція також затримувала учасників і застосовувала сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі побили організатора ЛГБТ-маршу.

У суботу ввечері, 30 червня, Борис Золотченко повертався додому після засідання оргкомітету. Біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету на нього напала ціла група молодих людей. Поліція відмовилася виїжджати на місце злочину.

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Теги: Турция, ЛГБТ, ЛГБТ-прайд
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