У Туреччині гумовими кулями розігнали ЛГБТ-прайд

Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників маршу

У турецькому Стамбулі розігнали ЛГБТ-парад. Про це повідомляє Deutsche Welle.

ЛГБТ-спільнота збиралося провести прайд в неділю, 1 липня. Однак поліція заборонила проводити захід.

Проти учасників параду правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

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Як повідомили правозахисники з організації Amnesty International, на одній з центральних вулиць Стамбула затримали 11 учасників акції.

Місцева влада пояснила заборону на проведення ЛГБТ-маршу питанням безпеки. Хоча всі вулиці, які прилягали до місця проведення заходу, були перекриті.

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Це четвертий раз, коли в Стамбулі перешкоджають проведення ЛГБТ-прайду. У 2017 році поліція також затримувала учасників і застосовувала сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі побили організатора ЛГБТ-маршу.

У суботу ввечері, 30 червня, Борис Золотченко повертався додому після засідання оргкомітету. Біля головного корпусу Криворізького педагогічного університету на нього напала ціла група молодих людей. Поліція відмовилася виїжджати на місце злочину.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві