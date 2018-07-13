Twitter-шторм: в соцсети разгорается флешмоб в поддержку Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сегодня, 13 июля, у Олега день рождения

Пользователи социальной сети Twitter развернули флешмоб по поводу освобождения украинского политзаключенного в РФ, режиссера Олега Сенцова.

Люди со всего мира обращаются к Дональду Трампу с просьбой напомнить президенту России Владимиру Путину, что пора рассмотреть вопрос об освобождении всех украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в РФ.

"Twitter-шторм #SaveOlegSentsov до встречи Трампа с Путиным. Давайте напомним, что одним из ключевых вопросов на этих переговорах должно стать освобождение Сенцова и всех заложников Кремля", - написано в публикации страницы @SaveSentsov.

Скриншот поста (twitter.com/SaveSentsov)

Стоит отметить, что 16 июля в Хельсинки состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Перед этим Трамп планирует переговорить с Петром Порошенко.

Напомним, 13 июля украинский сценарист и режиссер Олег Сенцов отмечает свой 42-й день рождения. На голодовке он уже 61 день. Здесь описан тернистый путь украинского борца за свободу.

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