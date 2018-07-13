Twitter-шторм: у соцмережі розгорається флешмоб в підтримку Сенцова

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Сьогодні, 13 липня, у Олега день народження

Користувачі соціальної мережі Twitter розгорнули флешмоб з приводу звільнення українського політв'язня в РФ, режисера Олега Сенцова.

Люди з усього світу звертаються до Дональда Трампа з проханням нагадати президенту Росії Володимиру Путіну, що настав час розглянути питання про звільнення всіх українських політв'язнів, які зараз знаходяться в РФ.

"Twitter-шторм #SaveOlegSentsov до зустрічі Трампа з Путіним. Давайте нагадаємо, що одним з ключових питань на цих переговорах має стати звільнення Сенцова і всіх заручників Кремля", - написано в публікації сторінки @SaveSentsov.

Скріншот поста (twitter.com/SaveSentsov)

Варто відзначити, що 16 липня в Гельсінкі відбудуться переговори між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Перед цим Трамп планує переговорити з Петром Порошенком.

Нагадаємо, 13 липня український сценарист і режисер Олег Сенцов відзначає свій 42-й день народження. На голодуванні він вже 61 день. Тут описаний тернистий шлях українського борця за свободу.

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