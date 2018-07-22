"Ты красавчик": нардеп обеспокоен внеринговым поведением Усика и Гассиева

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Народный депутат Владимир Арьев счел, что крупные спортивные победы могут изменить восприятие российско-украинского конфликта в мире

Недавно в Москве состоялся финальный бой за пояс чемпиона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором украинец Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым. Но, как сообщает "Обозреватель", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев, всерьез обеспокоился тем, как боксеры вели себя вне ринга.

Дело в том, что после своего поражения Мурат Гассиев выступил перед журналистами, комментируя итоги боя: "Хочу поздравить команду Александра Усика. Они проделали хорошую работу. Благодарю всех болельщиков из Украины и России. Сегодняшний противник был самым сложным в моей карьере. На него ставили с самого начала, и он доказал, что лучший. Я добыл очень хороший опыт", – как видите, речь получилась очень достойной.

Позже украинский боксер по-дружески обратился к своему оппоненту со словами: "Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!".

Все это происходило в Москве, где публика поздравляла украинского спортсмена, и без осуждения восприняла гимн Украины. Именно такая реакция и не нравится Владимиру Арьеву, по его словам такое поведение – это своеобразный "месседж" для американцев и европейцев, кричащий о создании "добрососедства": "спортивные соревнования между странами без осуждения, значит дела идут к лучшему. Это важный, для европейцев и американцев месседж, которые давно боятся стать крайними в конфликте Украины и России, особенно в случае примирения". Своими опасениями нардеп поделился на своей странице в Facebook.

Скриншот поста Владимира Авкрьева (facebook.com/volodymyr.ariev)

Кстати, победа украинского боксера над россиянином вызвала бурную реакцию пользователей соцсети.

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