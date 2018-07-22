"Ти красавчик": нардеп стурбований позаринговою поведінкою Усика і Гассієва

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Народний депутат Володимир Ар'єв вважає, що великі спортивні перемоги можуть змінити сприйняття російсько-українського конфлікту в світі

Нещодавно в Москві відбувся фінальний бій за пояс чемпіона Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якому українець Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассиевым. Але, як повідомляє "Обозреватель", голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв, всерйоз занепокоївся тим, як боксери вели себе поза рингом.

Справа в тому, що після своєї поразки Мурат Гассієв виступив перед журналістами, коментуючи підсумки бою: "Хочу привітати команду Олександра Усика. Вони проробили гарну роботу. Дякую всіх вболівальників з України та Росії. Сьогоднішній суперник був найскладнішим в моїй кар'єрі. На нього ставили з самого початку, і він довів, що найкращий. Я здобув дуже хороший досвід", – як бачите, мова вийшла дуже гідною.

Пізніше український боксер по-дружньому звернувся до свого опонента зі словами: "Ти молодий, у тебе ще все попереду, а мені недовго залишилося. Ти красень!".

Все це відбувалося в Москві, де публіка вітала українського спортсмена, і без засудження сприйняла гімн України. Саме така реакція і не подобається Володимиру Ар'єву, за його словами, така поведінка – це своєрідний "меседж" для американців і європейців, кричущий про створення "добросусідства": "спортивні змагання між країнами без осуду, значить, справи йдуть на краще. Це важливий, для європейців і американців меседж, які давно бояться стати крайніми в конфлікт України і Росії, особливо в разі примирення". Своїми побоюваннями нардеп поділився на своїй сторінці у Facebook.

Сріншот поста Володимира Авкрьева (facebook.com/volodymyr.ariev)

До речі, перемога українського боксера над росіянином викликала бурхливу реакцію користувачів соцмережі.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: STYLER.rbc.ua