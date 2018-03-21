Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)

Педагог оскорбляла ребенка при всех

В Василькове Киевской области учительница физики посреди урока выругала ученика, унизив его перед одноклассниками. Соответствующее видео опубликовала Виктория Гедзь на своей странице в Facebook.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Что может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/gedzvita)

"Повлекло (инцидент) то, что ученик два раза щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание, поскольку это был конец урока. В начале видео слышно, как педагог говорит: "Я тебя сейчас щелкну". Это не первый агрессивный случай учителя", - уточнила в комментариях Виктория.

На кадрах видео видно, как учительница записывает на доске домашнее задание. Потом она оборачивается к классу с вопросом: "Кто щелкает?" и подходит к одному из учеников.

"Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Ты с зернами играешь. Г*вно! Дрянь!", - обозвала учительница школьника.

Видео: Учительница обозвала школьника (facebook.com/gedzvita)

"Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Бестолочь! Смотри, какое из себя строит! Встань, с тобой разговаривают! Засранец!", - продолжила она.

Ранее под Житомиром школьницы устроили жестокую драку.

Еще одна школьница снимала инцидент на мобильный телефон. 13 марта видео опубликовали в соцсети, после чего оно начало активно распространяться.