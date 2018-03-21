Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)

Педагог ображала дитини при всіх

У Василькові Київської області вчителька фізики посеред уроку вилаяла учня, принизивши його перед однокласниками. Відповідне відео опублікувала Вікторія Гедзь на своїй сторінці в Facebook.

"Вчитель фізики р. Васильків, школа 9. Що може навчити ось такий "вихований педагог" наших дітей. Прошу максимального репоста, щоб Людмилу Анатоліївну знали якомога більше людей", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/gedzvita)

"Спричинило (інцидент) те, що учень два рази клацнув ручкою, щоб записати домашнє завдання, оскільки це був кінець уроку. На початку відео чутно, як педагог каже: "Я тебе зараз клацну". Це не перший агресивний випадок вчителя", - уточнила в коментарях Вікторія.

На кадрах відео видно, як вчителька записує на дошці домашнє завдання. Потім вона обертається до класу з питанням: "Хто клацає?" і підходить до одного з учнів.

"Ти - с*ка! Ти - тварюка! Тварина ти! Г*вно смердюче! Худоба погана! Ти вирішив мене відчувати? Я тебе, с*ка, прищучу так, що ти будеш бідний! Це суцільний терор! Ти з зернами граєш. Г*вно! Погань!", - вчителька обізвала школяра.

Відео: Вчителька обізвала школяра (facebook.com/gedzvita)

"Він думає, що я не бачу, не знаю. Погань така! Нездара! Негідник! Дивись, яке з себе корчить! Встань, з тобою розмовляють! Засранець!", - продовжила вона.

Раніше під Житомиром школярки влаштували жорстоку бійку.

Ще одна школярка знімала інцидент на мобільний телефон. 13 березня відео опублікували в соцмережі, після чого воно почало активно поширюватися.