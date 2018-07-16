"Ты забыл Майдан!": активисты набросились с кулаками на нардепа Гаврилюка (видео)

Фото: РБК-Украина

В сети показали потасовку митингующих с депутатом

В сети появилось видео потасовки нардепа от "Народного фронта" Михаила Гаврилюка с участниками митинга. Инцидент произошел в правительственном квартале 12 июля. Соответствующее видео опубликовал журналист Василий Крутчак на своей странице в соцсети Facebook.

"Я даже не могу подобрать слов к этому видео. Буквально еще год назад все встали на защиту народного депутата, героя Майдана, Миши Гаврилюка, а меня называли провокатором, только за то, что я спросил его: "Кто он такой, чтобы принимать решение не давать комментарии журналистам?". А уже сегодня люди называют Гаврилюка говном и бьют его", - отметил Крутчак.На видео зафиксировано, как вокруг Гаврилюка собрались несколько митингующих. народному избраннику не давали пройти. Депутата обвинили в том, что он быстро изменился.

"Ты забыл Майдан! Ты забыл все! Ты сюда пришел голо*опый!" – сказал кто-то из толпы.

"Перекрасилось быстро г**но, да?" ― кричали участники протеста.

"Мы на Майдане вместе стояли", - отметил один из активистов.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: На Гаврилюка напали активисты (facebook.com/vkrutchak)

Когда политик пытался пройти мимо митингующих, на него набросились с кулаками и повалили на землю. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которым пришлось разнимать участников потасовки.

Напомним, Михаил Гаврилюк является активистом Майдана, козаком Четвертой сотни Самообороны Майдана, который стал известен после распространения скандального видео пыток, совершенных представителями спецподразделения "Ягуар". Гаврилюка раздели при минусовой температуре воздуха и поставили на колени в снег.

Ранее сообщалось, что Гаврилюка уличили в незаконном использовании авто для АТОшников.

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