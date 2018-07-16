"Ти забув Майдан!": активісти накинулися з кулаками на нардепа Гаврилюка (відео)

Фото: РБК-Україна

У мережі показали бійку мітингувальників з депутатом

У мережі з'явилося відео бійки нардепа від "Народного фронту" Михайла Гаврилюка з учасниками мітингу. Інцидент стався в урядовому кварталі 12 липня. Відповідне відео опублікував журналіст Василь Крутчак на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Я навіть не можу підібрати слів до цього відео. Буквально ще рік тому всі встали на захист народного депутата, героя Майдану, Михайла Гаврилюка, а мене називали провокатором, тільки за те, що я запитав його: "Хто він такий, щоб приймати рішення не давати коментарі журналістам?". А вже сьогодні люди називають Гаврилюка гівном і б'ють його", - зазначив Крутчак.

На відео зафіксовано, як навколо Гаврилюка зібралися кілька мітингувальників. Вони не давали йому пройти. Нардепа звинуватили в тому, що він швидко змінився. У ролику присутня ненормативна лексика.

"Ти забув Майдан! Ти забув все! Ти сюди прийшов голо*опий!" – сказав хтось із натовпу.

"Перекрасилось швидко г**но, так?" ― кричали учасники протесту.

"Ми на Майдані разом стояли", - зазначив один з активістів.

Відео: Гаврилюка напали активісти (facebook.com/vkrutchak)

Коли політик намагався пройти повз мітингувальників, на нього накинулися з кулаками і повалили на землю. На місце події прибули патрульні поліцейські, яким довелося рознімати учасників бійки.

Раніше повідомлялося, що Гаврилюка викрили в незаконному використанні авто для АТОшників.

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