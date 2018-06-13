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"Тысяча погибших": полицейский рассказал о "войне" на украинских дорогах

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:55
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua

По его словам, в результате аварий погибло больше людей, чем в АТО

Бывший боец АТО, полицейский Василий Коряк рассказал о "войне", которая происходит на украинских дорогах и забирает жизни людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только это не та война, что на востоке. Эта – по всей стране. Тысяча погибших и десять тысяч раненых – это на дорогах, в ДТП. На войне, где вместо пуль убивают низко летающие легковушки, а вместо осколков (для массового поражения) используются маршрутки, переделанные из грузовиков и холодильников. Я не совру, если прикину, что за год работы в патруле крови и трупов я видел больше, чем за год в АТО..." – отметил он.

Сриншот поста (facebook.com/vasily.koryak)

Он добавил, что зачастую трагические случаи происходят потому, что водители и пассажиры не пристегиваются и отвлекаются на телефон.

"Но в тот день, когда введут реально жесткие наказания за нарушения ПДД (а мы все помним, чем они написаны), когда на каждом углу повесят по камере, а на каждом столбе по радару, когда пополнят штат патрульных настолько, что хватало бы времени не только на метание между вызовами, а и на профилактику дорожного движения... Тут же поднимется другой стон – про "неудобный" ремень безопасности, про лишнюю двойную сплошную - "не, а как мне домой во двор заезжать?", про неправильные ограничения скорости - "вы что, гоните, - 50 км по Победы? У меня расход, у меня перегрев". И многое-многое другое. Но делать это нужно", - написал он.

Сриншот поста (facebook.com/vasily.koryak)

Напомним, в Киеве на Набережной пешеход-нарушитель остался без головы.

Мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения в неположенном месте.

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Теги: ДТП, авария
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